Kryekuvendari Veseli është pritur në takim nga zyrtarë të lartë të sigurisë së SHBA-ve

Gjatë qëndrimit në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, kryetari i Kuvendit, Kadri Veseli është prit në takime nga zyrtar të lartë të sigurisë me të cilët ka biseduar për çështjet e sigurisë në vendin tonë dhe rajon. Gjatë takimit të zhvilluar, kryekuvendari Veseli ka thënë se Kosova është e gatshme dhe i ka kryer të gjitha përgatitjet për transformimin e Forcës së Sigurisë së Kosovës në Forca të Armatosura të Kosovës. Ai ka shtuar më tutje se Forcat e Armatosura të Kosovës do të jenë profesionale, multietnike dhe do të shërbejnë për sigurinë e të gjithë qytetarëve pa dallim. Kryetari i Kuvendit, Kadri Veseli ka falënderuar zyrtarët e lartë të Pentagonit për ndihmën e pakursyer që SHBA i ka dhënë Kosovës në përgatitjen e kuadrove dhe në avancimin e Forcës së Sigurisë së Kosovës, në mënyrë që suksesshëm të transformohet në Forcat e Armatosura të Kosovës.