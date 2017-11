Kryeministri Haradinaj priti në takim Avokatin e Popullit, Hilmi Jashari

Zyra e kryeministrisë njofton se kryeministri, Ramush Haradinaj priti në takim Avokatin e Popullit, Hilmi Jashari me bashkëpunëtorët. Në takim, u bisedua për bashkëpunimin ndërmjet institucionit të Avokatit të Popullit dhe Qeverisë, me qëllim të avancimit të të drejtave të njeriut në vend. Me këtë rast, Avokati i Popullit e ka njoftuar kryeministrin Haradinaj me çështjet të cilat i trajton ky institucion, të drejtat e njeriut përballë shtetit dhe institucioneve, siç janë rasti i faturimit të energjisë elektrike duke i detyruar qytetarët në mënyrë të paligjshme të paguajnë për rrymën që nuk e shpenzojnë vetë. Avokati i Popullit njoftoi kryeministrin Haradinaj edhe me procesimin rreth Fondit të Pensioneve të Kosovës të bartur në Serbi, që paraqet shkelje të të drejtave dhe dinjitetit të pensionistëve si lëndë e Gjykatës së Strasburgut si dhe rishqyrtimin e një vendimi të Ministrisë së Punës dhe Mirëqenies Sociale që i detyron të moshuarit edhe kur janë në pamundësi fizike të dëshmojnë në çdo gjashtë muaj se janë gjallë, gjë që sipas Jasharit cenon dinjitetin e njeriut.