Kryeministri Haradinaj priti në takim kryetarin e KMDLNJ-së, Behxhet Shala

Kryeministri, Ramush Haradinaj priti në takim kryetarin e Këshillit për Mbrojtjen e të Drejtave dhe Lirive të Njeriut, Behxhet Shala me bashkëpunëtor. Kryeministri Haradinaj është zotuar se ai dhe Qeveria që drejton do të punojnë me përkushtim maksimal dhe partneritet me KMLDNj, në respektimin dhe avancimin e lirive dhe të drejtave të njeriut, në Kosovë. Roli i juaj është për forcimin e demokracisë në vend dhe ju do ta keni mbështetjen time dhe të Qeverisë, në këtë rrugë, ka theksuar kryeministri Ramush Haradinaj. Ndërkohë, kryetari i KMDLNJ-së, Behxhet Shala, tha se organizata që drejton është duke punuar vazhdimisht që të ketë avancim të demokracisë në Kosovë, përmes identifikimit dhe raportimit të vazhdueshëm, si për shkeljen e të drejtave të njeriut, poashtu edhe për përparimet që janë duke u bërë në këtë aspekt.