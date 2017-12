Kryeministri Haradinaj priti në takim udhëheqësit e Ekipit Këshillues dhe Ndërlidhës të NATO-s në Kosovë

Kryeministri, Ramush Haradinaj priti në takim udhëheqësit e Ekipit Këshillues dhe Ndërlidhës të NATO-s në Kosovë, të udhëhequr nga Drejtori i NALT, Gjeneral Ralf Hoffmann. Gjatë bisedës së zhvilluar, kryeministri, Ramush Haradinaj foli për rëndësinë që ka për vendin tonë, Forcën e Sigurisë së Kosovës dhe institucionet tjera të sigurisë mbështetja e vazhdueshme nga NATOs. Në vazhdim të bisedës, ai i njoftoi e Ekipit Këshillues dhe Ndërlidhës të NATO-s në Kosovë ( NALT) me angazhimet e NALT-it në Kosovë, angazhimin e përbashkët me FSK-në dhe institucionet tjera të sigurisë, si dhe për planet në vitin 2018. Ndërkohë, Drejtori i NALT-it, Gjenerali Ralf Hoffmann, njoftoi kryeministrin Haradinaj me angazhimet e NALT-it në Kosovë, angazhimin e përbashkët me FSK-në dhe institucionet tjera të sigurisë, si dhe për planet në vitin 2018.