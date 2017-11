Kryeministri Haradinaj, priti në takim zyrtarin kryesor operues të MCC-së, Jonathan Nash, me të cilin bisedoi rreth lansimit të sotëm të Fondacionit të Mijëvjeçarit, si dhe çështje tjera që kanë të bëjnë me implementimin e tij. Haradinaj me këtë rast falënderoi Jonathan Nash dhe SHBA-në për kontributin e gjithanshëm që kanë dhënë dhe vazhdojnë të japin për popullin dhe shtetin e Kosovës, duke thënë se Qeveria e Kosovës do të punojë fuqishëm në luftën kundër krimit dhe korrupsionit, fuqizimin e sundimit të rendit dhe ligjit, përshpejtimin e projektit të Termocentralit “Kosova e Re”, dhe aspekte tjera me rëndësi për vendin. “Populli i Kosovës do të jetë përherë mirënjohës për ndihmën që populli amerikan dhe SHBA-ja kanë dhënë për Kosovën”, tha kryeministri.