Kryeministri Haradinaj s’ do të ketë të drejtë t’i shkarkojë ministrat apo zëvendësministrat e emëruar nga AKR-ja

Ramush Haradinaj, në rast të zgjedhjes kryeministër i vendit, nuk do të ketë të drejtë që të shkarkojë ministrat apo zëvendësministrat që janë emëruar nga Aleanca Kosova e Re, me të cilën ka nënshkruar marrëveshje sot në mbrëmje. Në marrëveshjen mes PAN-it dhe AKR-së, në mesin e pikave të dakorduara, potencohet edhe kjo pikë që i jep të drejtë presidentit të AKR-së që t’i emërojë dhe shkarkojë anëtarët e partisë së tij pjesë e Qeverisë. Kjo pikë e marrëveshjes thekson faktin se Presidenti i AKR-së, Behgjet Pacolli, do ketë fuqi mbi të gjithë ministrat që ai i emëron vet që t’i shkarkojë kurdo që dëshiron.