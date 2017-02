Kryeministri Rama e ka akuzuar opozitën se ka hyrë në çadrën e protestës për të bllokuar vettingun

Kryeministri i Shqipërisë, Edi Rama e ka akuzuar opozitën se ka hyrë në çadrën e protestës për të bllokuar vettingun, proces që duhet të nisë javën e ardhshme në këtë parlament. Rama tha se vettingu është kushti i vetëm për të hapur negociatat me BE-në.

“Pse çadra lidhet me vettingun? Për një arsye të thjeshtë, procedurat e vettingut fillojnë javën e ardhshme në këtë parlament. Dhe ata e thonë shprehimisht, se vettingun do ta bëjnë ata, se ata nuk kanë qenë dakord me këtë vetting. Por nuk ka 2, 3 apo 5 vettingje dhe kjo duhet të jetë e qartë për ata, për ne dhe partnerët ndërkombëtarë”, deklaroi Rama.