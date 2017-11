Kryetari ​Thaçi: Jam i sigurt se procesi i nesërm zgjedhor do të jetë fer dhe demokratik

Kryetari i Kosovës, Hashim Thaçi i ka ftuar qytetarët e Kosovës, që nesër të dalin në zgjedhje dhe me votën e tyre t’i zgjedhin udhëheqësit e komunave të tyre për katër vjetët e ardhshme. Ai është shprehur optimist se procesi zgjedhor do të jetë fer, demokratik dhe i bazuar në standardet evropiane.

“Në shumicën e komunave të Republikës së Kosovës, nesër do të zhvillohet raundi i dytë i zgjedhjeve lokale për kryetarë komunash. I përgëzoj partitë politike dhe kandidatët për fushatën e dinjitetshme elektorale, kurse shoqërinë civile dhe mediat për angazhimin dhe raportimin korrekt. Jam i sigurt se procesi i nesërm zgjedhor do të jetë fer, demokratik dhe i bazuar në standardet evropiane, që tashmë i kemi vendosur si shoqëri. I ftoj qytetarët e Republikës së Kosovës që të dalin në zgjedhje dhe me votën e tyre t’i zgjedhin udhëheqësit e komunave të tyre për katër vjetët e ardhshme’, ka shkruar kryetari Thaçi në një postim të tij.