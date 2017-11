Kryetari i FJALËS, Gëzim Kelmendi, reagoi kundër lëndës së edukatës seksuale në shkollat e Kosovës

Në reagimin e Partisë fjala thuhet: Koalicioni K10 që përfshin disa OJQ, ka lansuar të ashtuquajturën platformë për të drejtat e shëndetit seksual dhe riprodhues. Sipas tyre është shqetësuese se vetëm 14% të qytetarëve përdorin mjete kontraceptive, dhe për këtë ata shohin të arsyeshme futjen e edukatës seksuale në shkolla. Ideja e disa OJQ-ve që në Kosovë të futet lënda e edukimit seksual, është ide e rrezikshme dhe cënon rëndë vlerat tona morale që ne si popull i kemi kultivuar me shekuj.

Fëmijët tanë nuk kanë nevojë për të ashtuquajturën edukatë seksuale por kanë nevojë për edukatë morale, e cila mësohet në kuadër të edukatës fetare. Shkollave tona nuk u duhet edukata seksuale, edukata fetare.

Është e turpshme se si disa OJQ- për përfitime materiale na promovojnë shfrenimin seksual si edukim seksual ,e që sipas tyre i bie ju “kënaquni” sa të mundeni, vetëm se duhet të përdorni kontraceptiv. Ne iu bëjmë me dije se ne jemi pasues të Ymer Prizrenit, Haxhi Zekës e Isa Boletinit, ne kemi kulturën e tonë dhe moralin tonë. Neve nuk na duhet kultura e atyre që ndërrojnë partnerët sikur çorapet, që flen burri me burrë e grua me grua. Atë kulturë mbani për veti e mos ia mësoni fëmijëve tanë.