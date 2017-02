Kryetari Hashim Thaçi ka nënshkruar Ligjin për Investime Strategjike. Duke vlerësuar rëndësinë e këtij ligji, ai ka shkruar se ky ligj hap mundësi të shumta për investime strategjike. Me këtë ligj i japim fund njëherë e përgjithmonë procedurave burokratike dhe për çdo projekt që merr statusin e investimit strategjik, tash investitorët brenda 15 ditëve të punës do ta marrin edhe vendimin lidhur me kërkesat e tyre për leje, licenca dhe autorizime ligjore, ka shkruar kryetari Hashim Thaçi në adresën elektronike, facebook. Edhe përfaqësuesit e bizneseve në Kosovë kanë vlerësuar se Ligji për investime strategjike, hap një perspektivë të re për zhvillimin ekonomik të Kosovës.