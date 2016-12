Kryetari i Kosovës, Hashim Thaçi, ka filluar vizitën zyrtare në Turqi, duke vënë kurorë lulesh në Mauzoleun e Qemal Ataturkut, në Ankara, ku edhe u nënshkrua në Librin e Kujtimeve. Ai i ka filluar vizitat zyrtare me takime të ndara me kryetarin e Parlamentit turk, İsmail Kahraman, dhe me kryeministrin, Binali Jıldırım. Me kryekuvendarin turk, Thaçi ka biseduar për marrëdhëniet e mira mes Kosovës dhe Turqisë dhe për mundësitë e bashkëpunimit ndërparlamentar. Thaçi u shpreh se Kosova është mirënjohëse që Turqia ka qenë ndër vendet e para që ka njohur pavarësinë, që në ditën kur Kosova ka shpallur atë si dhe përkrahjen e vazhdueshme për sigurimin e njohjeve të reja dhe anëtarësimin në organizata ndërkombëtare, thuhet mes tjerash në njoftimin e Presidencës.