Kryetari i Kosovës, Hashim Thaçi sot do të udhëtojë për një vizitë zyrtare në Turqi. Ai do të pritet në takim dhe do të bisedojë me kryetarin e këtij Shteti, Rexhep Tajip Erdogan. RTK ka bërë të ditur se Thaçi dhe Erdogan, pritet të diskutojnë lidhur me zhvillimet dhe marrëdhëniet mes dy shteteve. Turqia është ndër vendet e para që e ka njohur pavarësinë e Kosovës dhe gjatë tërë kohës e ka mbështetur nëpër organizatat ndërkombëtare. Me rastin e paralajmërimit të vizitës së Thaçit në Turqi, kryetari Erdogan ka përsëritur fjalët e Mustafa Kemal Ataturk, i cili ka thënë: “Ne e duam popullin shqiptar, i njohim si vëllezër dhe nuk i konsiderojmë të largët nga ne”.