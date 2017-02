Kryetari i PD-së, Lulzim Basha nxitë protestuesit për trazira dhe dhunë (!)

Kryetari i Partisë Demokratike të Shqipërisë, Lulzim Basha ka nxitur protestuesit për pa dëgjueshmëri qytetare ndaj Qeverisë, trazira dhe dhunë (!) Gjatë fjalimit të tij ai ka theksuar: “Nëse duan luftë, luftë do të ketë. Shpojini gomat, thyejuni dyert e dritare dhe nxirrini jashtë! Momenti po vjen ku nuk do të gjeni vrimë miu për tu futur, kur zemërata popullore të ngrihet. Ju bëj thirrje të gjithëve të marrim përgjegjësitë tona, të reagojmë orë e minutë për çdo padrejtësi, mos ktheni faqen tjetër por qëllojini me grusht, ka theksuar kryetari i Partisë Demokratike të Shqipërisë, Lulzim Basha. Politikan të tillë e duan Shqipërisë vetëm në rast se mund ta sundojnë atë përndryshe janë të gatshëm t’ia vënë zjarrin dhe shkatërrojnë deri në themel.