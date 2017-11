Kryetari i Prishtinës, Shpend Ahmeti: Jemi të fokusuar në mbrojtjen e çdo vote dhe mbrojtjen e fitores deri ne fund

Kryetari i Prishtinës Shpend Ahmeti, i cili në rezultatet preliminare të publikuara nga KQZ, ka fituar edhe një mandate të dytë që ta udhëheq Prishtinën, ka shkruar në rrjetin social se është më se e qartë se kush ka qenë i angazhuar për ta kthyer nëntokën në Prishtinë.

“Është më se e qartë se kush ka qenë i angazhuar për ta kthyer nëntokën në Prishtinë. Po ashtu është e qartë sa paraja ka hy në këtë betejë kundër nesh. Koalicionet e fshehta te krejt ketyre të mbêshtetura prej portaleve kriminele nuk patën sukses. Tash kur po e dijnë se edhe votat me kusht do ta konfirmojnë fitoren tonë po mundohen me shpifje e sulme të dezinformojnë. Ne jemi të fokusuar në mbrojtjen e çdo vote dhe mbrojtjen e fitores deri ne fund. Falemnderit të gjithëve për mbështetjen me të cilen nuk lejuam që krimi të kthehet në Prishtinë”, ka shkruar Ahmeti.