Kryetari i Republikës së Shqipërisë, Ilir Meta, gjatë vizitës zyrtare në Maqedoni është takuar me kryetarin maqedon, Gorge Ivanon dhe kryeparlamentarin Talat Xhaferi. Gjatë takimit me presidentin Ivanov, Meta ka kërkuar që të ketë gjykim transparentë dhe sipas standardeve ndërkombëtare për rastin “Kumanova”. Gjykata Themelore e Shkupit, javë më parë ka dënuar me 746 vite burgim të akuzuarit në rastin “Kumanova”.