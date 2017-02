Kryetari, Sokol Bashota e ministri, Ferat Shala, marrëveshje për rehabilitimin e shtratit te lumit “Drini i Bardhë”

Kryetari i Komunës së Klinës, Sokol Bashota dhe Ministri i Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor, Ferat Shala, kanë nënshkruar marrëveshje mirëkuptimi për financimin e projektit për rehabilitimin e shtratit te lumit “Drini i Bardhë”. Për projektin i cili do të fillojë të realizohet këtë vit janë ndarë 410 mijë euro dhe ai përfshinë pjesën e shtratit të lumit nga Shkolla ”Fehmi Agani” në drejtim të “Ura e Haxhisë” . Sipas kësaj marrëveshje, komuna do t’i krijojë kushtet e nevojshme për realizimin e projektit si dhe procedurën e tenderimit. Me realizimin e këtij projekti, qytetarët përfitojnë edhe një shëtitore më shumë dhe hapësirë rekreative.