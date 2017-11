Trendafilova kërkon besim dhe mbështetje të inisticioneve të Kosovës për t’i gjykuar individët e UÇK-së

Kryetarja e Gjykatës Speciale, Ekaterina Trendafilova, gjatë takimit me përfaqësues të shoqërisë civile, ka folur për strukturën, zhvillimet më të fundit ligjore dhe punën e Dhomave të Specializuara. Ngjarja e sotme, sipas saj, është e një rëndësie të madhe që të vendoset besimi në proceset që do t’i marrë Dhoma e Specializuar, pa ndonjë ndërhyrje apo favor ndaj dikujt. Dhomat e Specializuara e respektojnë barazinë për të drejtat e viktimave”, ka thënë Trendafilova para gazetarëve, e cila kërkon mbështetje të fortë të insitucioneve të Kosovës, për t’ i ndëshkuar sikur thotë ajë individët e këtyre insitucuioneve, të cilët kanë qenë të shantazhaur nga BE-ja për ta pranuar themelimin e një gjykate të tillë raciste e fashiste, e cila do të ndëshkojë, qoftë edhe pa asnjë provë vetëm pjesëtarët e UÇK-së dhe jo kriminelët serbë, të cilët kanë vrarë rreth 1.200 fëmijë shqiptarë gjatë luftës, kanë masakruar mijëra civilë shqiptarë të rritur e të moshuar, kanë dhunuar mijëra gra shqiptare. Asnjë prej këtyre kriminelëve që kanë kryer krime të tilla, nuk është në shënjestër të bullgares Trandafilova dhe ekipit të saj inkuizicional.