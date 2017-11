Kryetarja e KQZ-së, Valdete Daka: Qytetarët ta shfrytëzojnë të drejtën për të votuar

Kryetarja e Komisionit Qendror Zgjedhor, Valdete Daka ka ushtruar të drejtën qytetare për votuar në Fakultetin Teknik, ku edhe ka ftuar të gjithë qytetarët që të ushtrojnë të drejtën e tyre për të votuar. Ajo tha se sot po përmbyllet procesi zgjedhor duke shpresuar që edhe dita e sotme të shkoj sikur në raundin e parë në frymë demokratike.

“Shpresoj që edhe kjo ditë do të kalojë si në raundin e parë në frymën demokratike, të lirë dhe fer siç ka qenë edhe ajo ditë. I ftojë edhe një herë të gjithë qytetarët me të drejt vote që ta shfrytëzojnë këtë të drejt, të dalin dhe të votojnë sot”, tha ajo. Sipas saj, për momentin nuk është raportuar për ndonjë problem por shpreson që të gjitha qendrat e votimit janë hapur me kohë.