Kuvendi i Kosovës mbanë seancë plenare ku do të debatohet për buxhetin e vitit 2018

Kuvendi i Kosovës sot do të mbajë seancë plenare, ku do të shqyrtojë për herë të parë Projektligjin për buxhetin e Kosovës për vitin 2018. Në këtë seancë do të shqyrtohen edhe dy projektligje të tjera: Projektligji për Ratifikimin e Marrëveshjes Financiare për projektin e konkurrueshmërisë dhe gatishmërisë për eksport ndërmjet Republikës së Kosovës dhe Asociacionit Ndërkombëtar për Zhvillim dhe Projektligji për Ratifikimin e Marrëveshjes Financiare për financim shtesë për Projektin për bujqësi dhe zhvillim rural ndërmjet Kosovës dhe Asociacionit Ndërkombëtar për Zhvillim.