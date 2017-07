LDK-ja konsideron se kryetari Thaçi nuk përfaqëson unitetin e popullit, pavarësisht se kjo parti e kishte votuar

LDK-ja po përcjellë me shqetësim përpjekjet e kryetarit të Kosovës, Hashim Thaçi, duke iu imponuar presidentit serb, Vuçiq, të jetë pjesë e dialogut në Bruksel, me synim të realizimit të interesave të tij personale, e jo shtetërore. “LDK-ja konsideron se Thaçi, duke u implikuar drejtpërdrejtë në fushatë zgjedhore, ka dëshmuar se nuk e përfaqëson aspak unitetin e popullit të Kosovës, por vetëm partinë e tij”, thuhet në reagimin e LDK-së, edhe pse ishte pikërisht LDK-ja ajo e cila ia mundësoi Hashim Thaçit postin e kryetarit të Kosovës. Në reagim, LDK thekson se dialogu për normalizimin e marrëdhënieve ndërmjet Republikës së Kosovës dhe Serbisë si dy shtete të pavarura, i ndërmjetësuar nga BE-ja e me praninë e pazëvendësueshme të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, duhet të udhëhiqet nga Qeveria e Kosovës që do të dalë nga zgjedhjet e 11 Qershorit, pasi që edhe çështjet të cilat trajtohen janë në kompetenca kushtetuese të ministrive përkatësisht Qeverisë e jo kryetarit.