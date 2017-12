Lëvizja për Shqipëri të Bashkuar paraqet kërkesën e saj për referendum për bashkim kombëtar

Lëvizja për Shqipëri të Bashkuar sot mban konferencë për medie gjatë së cilës do ta paraqet kërkesën e saj për referendum për bashkim kombëtar. Kërkesa do t’i drejtohet Republikës së Shqipërisë dhe Republikës së Kosovës, që nëpërmjet referendumit demokratik dhe njësimit institucional e shtetëror, me forma paqësore të dy shtetet të ribashkohen në një shtet kombëtar, si pjesë e procesit demokratik të jetësimit të Shqipërisë së Bashkuar. Në këtë konferencë shtypi do të prezantohet edhe projekt propozimi i Lëvizjes për Shqipëri të Bashkuar për Modernizimin e Forcave të Armatosura të Republikës së Shqipërisë dhe pajisjen e të gjithë shqiptarëve me shtetësi të Shqipërisë. Konferenca mbahet në ora 17:00.