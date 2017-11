Lëvizja VETËVENDOSJE! bashkë me AKR-në mbajtën tubim në lagjen Hajvalia. Në emër të këtyre dy subjekteve të pranishmit i përshëndetën Drejtori i Shëndetësisë Arben Vitia dhe deputeti Islam Pacolli, të cilët kërkuan nga banorët e Hajvalisë që ta mbështesin Shpend Ahmetin në zgjedhjet e 19 nëntorit. Në fjalën e tij të rastit, partneri qeverisës nga ana e AKR-së, Selim Pacolli, tha se së bashku me Shpendin do të punojmë për ta zhvilluar më tutje Prishtinën. “Shpend Ahmeti do ta ketë mbështetjen tonë të plotë si AKR, do ta ketë mbështetjen e gjithë qytetarëve të Hajvalisë, do ta ketë mbështetjen e gjithë qytetarëve të Gollakut”, tha Selimi.