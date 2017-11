Limaj: Gjyqi im u orkestrua nga individ që i pengonte puna dhe angazhimi im

Gjatë konferencës për medie, kryetari i Nismës për Kosovën, Fatmir Limaj deklaroi se me kënaqësi del para qytetarëve të Kosovës, për të rikonfirmuar atë që e ka thënë që nga dita e parë: unë, bashkëpunëtorët dhe familja ime ka punuar për vendin kudo që kemi qenë dhe kemi marrë përgjegjësi shtetërore. Ai shtoi më tutje se procesi gjyqësor ka qenë i orkestruar nga “individë të cilët, në pamundësi që të ballafaqohen me argumente politike, me punë, angazhim dhe devotshmëri , kanë ndërtuar karrierën në kurrizin e njerëzve të pafajshëm. Ata që e orkestruan rastin e tij, nuk e kursyen nga përbaltja as familjen e tij, përshirë prindërit dhe gruan e tij të vdekur. Ne iu ekspozuam për shtatë vite një persekutimi të pashembullt për shoqëritë e civilizuara dhe për vendet demokratike, theksoi kryetari i Nismës për Kosovën, Fatmir Limaj.