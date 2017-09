Limaj: Koalicioni PAN është duke u koordinuar edhe me Listën Serbe për marrëveshjen lidhur me qeverisjen

Kryetari i Nismës për Kosovën, Fatmir Limaj, që është në koalicion me PDK-në, AAK-në dhe AKR-në, ka deklaruar se gjatë kësaj jave do të konstituohet Kuvendi dhe do të formohet Qeveria e Kosovës. Limaj para takimit që u mbajt në hotelin Swiss Diamond në Prishtinë me krerët e partive në koalicionin PAN tha se janë duke u koordinuar edhe me Listën Serbe për marrëveshjen lidhur me qeverisjen. Ai tha se gjatë kësaj jave do të formohen institucionet. Krerët e partive politike të koalicionit PAN kanë mbajtur një takim, ku kanë diskutuar edhe detajet e fundit të qeverisjes.