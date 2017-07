M. Krasniqi: Sipas kushtetutës e ligjeve deputetët janë të lirë në mandatin e tyre dhe vendosin vet për votën e tyre

Ministri, Memli Krasniqi iu ka përgjigjur akuzave të Lutfi Hazirit se PDK-ja qenka mosmirënjohëse. Ai thotë se PDK ishte ajo e cila e ka bërë për herë të parë LDK-në me kryeministër në historinë e tyre. Mosmirënjohës mund të jenë ata nëse nuk e vlerësojnë këtë zemërgjerësi politike që ua kemi treguar ne. Kushtetuta dhe ligjet e saj që ia lejojnë deputetit të vendosin vetë për votën e tyre në pajtim me bindjet që i kanë. Ndërsa sipas kushtetutës dhe ligjeve të Kosovës, deputetët janë të lirë në mandatin e tyre dhe vendosin vet për votën e tyre në pajtim me bindjet që i kanë, ka nënvizuar Memli Krasniqi.