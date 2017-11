MASHT-i, furnizoi me inventar shkollën profesionale në Kijevë

Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë (MASHT), ka bërë furnizimin e shkollës së mesme profesionale “Lasgush Poradeci” në Kijevë, me inventar shkollor. Këtë donacion të ministrisë, e ka sjellë vet ministri i MASHT-it, Shyqiri Bytyqi, i cili ka qëndruar në Kijevë, ku është takuar me Kryetarin e Komunës së Malishevës, Ragip Begaj, drejtorin e arsimit Avdi Morina, drejtorin e shkollës, Sami Toplana, si dhe me nxënësit e kësaj shkolle profesionale.

“Inventari për shkollën e juaj, është bërë në kuadër të furnizimit të shkollave me inventar të nevojshëm për mirëmbajtjen e procesit mësimor”, tha ministri Bytyqi, i cili gjithashtu u shpreh se ministria që ai drejton, “është e përkushtuar në rritjen e cilësisë në arsim edhe çdo investim që po bëhet, ka për qëllim që të krijohen kushte sa më të mira për mësimnxënie dhe mësimdhënie”.