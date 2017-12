Mbahet konferenca “Rreziku i korrupsionit në Policinë e Kosovës”

Organizuar nga Qendra Kosovare për Studime të Sigurisë (QKSS) dhe rrjeti rajonal i organizatave të shoqërisë civile POINTPULSE, mbahet konferenca me temë “Rreziku i korrupsionit në Policinë e Kosovës”. Konferenca ka për qëllim nxitjen e debatit për fuqizimin e integritetit policor si dhe identifikimin e masave që duhet ndërmarr për parandalimin dhe luftimin e korrupsionit në Policinë e Kosovës nga institucionet përkatëse. Çështjet për të cilat do të diskutohen janë paraqitja e mekanizmave të kontrollit të brendshëm të Policisë së Kosovës për parandalimin e korrupsionit policor; masat që janë ndërmarrë nga Policia e Kosovës kundër korrupsionit policor; paraqitja e Prokurorisë së Shtetit me qëllim të luftimit të korrupsionit policor; perceptimi i qytetarëve të Kosovës në lidhje me rrezikun e korrupsionit në Policinë e Kosovës dhe kontributi që mund të jap shoqëria civile dhe mediet në Kosovë për fuqizimin e integritetit policor.