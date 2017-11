Mbi 300 të vdekur dhe mbi 100 të plagosur nga sulmi në një xhami në Egjipt

Egjipti është tronditur nga një sulm i armatosur në xhaminë Al Rawda në Bir Al Abed. Dëshmitarët okular kanë thënë se derisa po besimtarët po kryenin faljen e namazit të së premtes në xhami, dhjetëra agresorë kanë arritur me automjete, kanë hedhur bomba në xhami e mbushur me njerëz si dhe kanë shtënë me armë të zjarrit në drejtim të besimtarëve në xhami. Nga ky sulm i armatosur janë vrarë mbi 300 persona dhe janë plagosur mbi 100 të tjerë. Deri më tani, asnjë grup nuk ka marrë përsipër autorësinë e sulmit. Presidenti egjiptian Abdul Fatah Al Sisi u zotua se do t’i përgjigjej me forcë brutale masakrës, pas bisedimeve me zyrtarë të sigurisë ndërkohë që president dhe kryeministra anekënd botës kanë dënuar me termat më të ashpër sulmin e armatosur që konsiderohet sulmi më vdekjeprurës në historinë moderne të Egjiptit.