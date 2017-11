Mehmet Bislimi: Nënë Shqipëri

(me rastin e 105 vjetorit të shpalljes së pavarësisë së një të tretës së tokave shqiptare)

sa e sa trima ikën me sy hapur

sa e sa trimëresha nuk i mbyllen sytë

sa e sa heronj nuk i prehu qetësia

sa e sa gjenerata toka nuk i qetësoi

as sot

nuk u bë Shqipëria

dhe sytë nuk i mbyllen dot

aspiratat e Dëshmorëve të kombit

nuk i realizuam

Shqipëria nuk u bë as sot

nëntori erdhi

dhe do ikën prapë

e prapë do vjen nëntori i ri

prapë do bien shqipet si me le

atdhedashësit do të bëhen fli

do biem për ty tokë arbërore

do biem

deri atëherë

kur të bëhemi një

do biem për ty

nënë Shqipëri

nënë Shqipëri

Prekaz, 2017