Mexhid Ramusa: Studentët kanë obligim moral që t’i mbrojmë vlerat e luftës dhe çlirimtarët

Kryetari i organizatës Demokracia Studentore, Mexhid Ramusa, ka thënë se studentët e kanë obligim moral që t’i mbrojmë vlerat e luftës dhe çlirimtarët, pasi nga universiteti kanë lindur celulat para të UÇK-së. Sipas tij, ata do ta marrin këtë iniciativë për lirimin e ish-komandantit të UÇK-së, Ramush Haradinaj, i cili padrejtësisht po mbahet në Francë me fletarrestim të Serbisë, e cila ka kryer gjenocid në Kosovë. Peticioni do të dërgohet nëpër universitetet e Kosovës dhe pas nënshkrimit do t’i dorëzohet Ambasadës së Francës në Kosovë.