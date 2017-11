Ministri i Bujqësisë, Nenad Rikalo ka pritur në një takim ambasadoren e Turqisë në Kosovë, Kivilcim Kiliç

Ministri i Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural, Nenad Rikalo ka pritur sot në një takim ambasadoren e Turqisë në Kosovë, Kivilcim Kiliç dhe delegacionin e Agjencisë Turke për Bashkëpunim dhe Koordinim, në krye me Presidentin e Departamentit për Ballkanin dhe Evropën Juglindore, Mahmut Çevik, me të cilët ka diskutuar për zhvillimin bujqësor dhe rural, si dhe për programet zhvillimore të ministrisë për vitin e ardhshëm. Ministri Rikalo, gjatë këtij takimi i ka informuar ata me disa nga projektet bujqësore, të cilat parashihen të realizohen gjatë mandatit të tij, me këtë rast theksoi edhe hapjen e pesë qendrave rajonale, të cilat do të mbështesin prodhuesit bujqësorë në arsim dhe angazhimin me partnerët e huaj në mënyrë që të shkëmbejnë përvojat në zhvillimin e sektorëve bujqësorë.