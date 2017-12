Ministri i Punëve të Jashtme të Kosovës, Behxhet Pacolli: Dialogu me Serbinë nis në fillim të janarit

Ministri i Punëve të Jashtme të Kosovës, Behxhet Pacolli ka thënë se dialogu në mes Kosovës dhe Serbisë për disa çështje të caktuara do të fillojë në janar me intensitet më të shtuar. Në një prononcim për televizionin publik të Kosovës, Pacolli pret se në fund të vitit 2018 do të arrihet një marrëveshje përfundimtare e pajtimit në mes të të dyja vendeve.

“Gjatë vitit 2018 do të përfundojmë edhe dialogun. Shpresoj shumë që dialogu. Shpresoj shumë qe dialogu të përfundojë m traktatin e paqes, në mes Kosovës dhe Serbisë dhe ky traktat i nevojitet edhe Kosovës edhe Serbisë dhe armërisë së popujve të të gjithë rajonit”, tha Pacolli