Ministri i Punëve të Jashtme të Norvegjisë, Borge Brende sot do të vizitojë Kosovën. Gjatë kësaj vizite, Brende do të takohet me kryetarin e Kosovës Hashim Thaçin. Sipas njoftimit për media nga zyra e kryeministrit, ministri i Punëve të Jashtme të Norvegjisë do takohet edhe me kryeministrin e Kosovës Isa Mustafa. Të dyja këto takime do të mbahen sot në orët e pasdites.