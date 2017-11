Ministri i Zhvillimit Ekonomik, Valdrin Lluka, priti në takim ambasadorin e Kanadasë, në Kroaci. Daniel Maksymiuk

Ministri i Zhvillimit Ekonomik Valdrin Lluka, ka pritur në një takim ambasadorin e Kanadasë për Kosovë, rezidentë në Kroaci Daniel Maksymiuk, me të cilin ka bashkëbiseduar për zhvillimet ekonomike në vend, përfshirë prioritetet e Qeverisë në planin ekonomik. Me këtë rast, ministri Lluka ka njoftuar ambasadorin Maksymiuk për projektet dhe prioritetet e MZHE-së, duke u fokusuar në fushat e energjisë dhe minierave. Sipas një komunikte të MZH-së, Ministri Lluka prezantoi planet e tij për rritje të transparencës në të gjitha projektet që drejtohen nga MZHE, mënyrë kjo e cila do t’i nxisë investitorët e shteteve tjera të investojnë dhe t’a ndihmojnë Kosovën drejt një zhvillimi të qëndrueshëm ekonomik. Ambasadori Maksymiuk, ka përgëzuar Ministrin Lluka për praktikat transparente në fushën e ekonomisë, duke shtuar se kjo do të ndikoj në bashkëpunimin e mëtejmë mes dyja vendeve. Ambasadori Maksymiuk tha se minierat janë fushë, në të cilat investitorët e huaj kanë interesim të investojnë, duke shtuar se kjo do të ndikonte që Kosova të ketë një zhvillim të qëndrueshëm ekonomik.