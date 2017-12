Ministri i Zhvillimit Ekonomik, Valdrin Lluka viziton sot pasdite Postën e Kosovës

Ministri i Zhvillimit Ekonomik, Valdrin Lluka do të vizitoj Postën e Kosovës për t’u takuar me Menaxhmentin dhe Bordin e Drejtorve. Pas takimit, Lluka dhe Kryeshefi Ekzekutiv Sejdi Hoxha do të mbajnë një konferencë për media. Takimi nis në ora 16:30.