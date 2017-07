Muharrem Nitaj: Koalicioni PDK-AAK-Nisma do ta formojë qeverinë më herët sesa pritet

Anëtari i Kryesisë së Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Muharrem Nitaj, është shprehur i bindur se koalicioni PDK-AAK-Nisma do ta formojë qeverinë më herët sesa pritet. Ai ka thënë se gjasat që kjo të ndodhë janë absolute. Nitaj ka pranuar se Haradinaj është në kontakte të vazhdueshme me përfaqësues të partive politike, për ta parë mundësinë e përfshirjes së tyre në qeverinë e tij. Sipas tij, nuk është korrekte që lideri i LDK-së, Isa Mustafa, të kërkojë nga Haradinaj ta prishë partneritetin me PDK-në për të bashkëpunuar me koalicionin LDK-AKR-Alternativa.