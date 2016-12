Naim Tërnava: Krishtlindja simbolizon lindjen, jetën, mbarësinë dhe mesazhin për një shoqëri të ndershme

Me rastin e Krishtlindjes së besimtarëve katolikë, Myftiu i Kosovës, Naim Tërnava i ka dërguar telegram urimin ipeshkvit të Kosovës, Dodë Gjergjit në të cilin thuhet: I nderuari ipeshkv Dodë Gjergji, Me rastin e festës së Kërshëndellave, me respekt ju uroj e përgëzoj Juve, të gjithë meshtarët tuaj, si dhe besimtarët e krishterë duke ju dëshiruar shëndet, mbarësi e lumturi. Kërshëndellave në vete simbolizojnë lindjen, jetën, mbarësinë dhe mesazhin për një shoqëri të ndershme e të moralshme, parime këto humane për të cilat njerëzimi ka nevojë gjithherë. Zotni Ipeshkëv, festat fetare tek ne gjithherë kanë kultivuar vlera e virtyte humane, hyjnore e sociokulturore, të cilat që na kanë bashkuar e fisnikëruar si dhe kanë kultivuar, promovuar e reflektuar respektin, dashurinë, mirëkuptimin, tolerancën, ndërgjegjësimin, paqen e qetësinë.

Duke ju përshëndetur, Ju dëshiroj shëndet, mbarësi e lumturi.

Me respekt,

Myftiu i Kosovës

Mr. Naim Tërnava