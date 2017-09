Ndahet nga jeta profesori i shquar i historisë Muhamet Tërnava

Kosova humbi njërin nga historianët me të mirë Prof. Dr. Muhamet Tërnava, i cili me punën dhe njohuritë e thella prej shkencëtari arriti t’i thyej tezat e akademikëve serbë rreth popullsisë së Kosovës gjatë periudhës mesjetare. Vepra shkencore e Profesor Tërnaves “Popullsia e Kosovës gjatë shekujve XIV-XVI” mbetet bazament i fortë i argumentimit të vazhdimësisë së popullimit të territorit të Kosovës me popullsi shqiptare gjatë gjithë periudhës mesjetare. Për shkak të argumenteve dhe mbrojtjes së tezava në ketë vepër, regjimi serb e burgosi dhe e maltretoi në format me mizore në Burgun e Shkupit. Profesor Tërnava i takon gjeneratës së artë të historianëve të Kosovës, të cilët punuan dhe vepruan në kushte të jashtëzakonshme. Ligjëroi historinë në Fakultetin Filozofik të Universitetit të Prishtinës me dekada, derisa nuk u burgos dhe u dënua për shkak të angazhimit në veprimtaritë patriotike. Për pasojë regjimi e largoi nga puna. Ndërkohë pati edhe probleme shëndetësore. Varrimi i të ndjerit do të behet sot në orën 16:20 në Lismir të Fushë Kosovës.