Ndërtimi i Termocentralit “Kosova e Re”, ka mundësi të fillojë gjatë këtij viti

Ndërtimi i Termocentralit “Kosova e Re” projekt që është stërzgjatur me vite, ka mundësi të fillojë gjatë këtij viti. Ministri i Zhvillimit Ekonomik, Bleradn Stavileci ka bërë të ditur se nëse gjithçka zhvillohet mirë Termocentrali “Kosova e Re” do të filloi të ndërtohet gjatë vitit 2017. Ai ka thënë për mediet se ministria është në rrugë të mirë për përmbylljen e negociatave për Termocentralin “Kosova e Re”. Gjatë procesit të negocimit nuk kanë lëshuar pe lidhur me furnizimin dhe çmimin e përballueshëm të energjisë elektrike.