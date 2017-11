Në Burim përmbyset rezultati pas numërimit të votave me kusht, fiton kandidati i AAK-së Gani Dreshaj

Në Komunën e Burimit është përmbysur rezultati pas numërimit të votave me kusht dhe atyre me postë. Nga votat e numëruara Gani Dreshaj i AAK-së ka marrë 1424 vota, ndërsa Haki Rugova i LDK-së vetëm 97 vota. Në rezultatet e votave të rregullta të numëruara më 19 nëntor, Haki Rugova ka qenë në avantazh me 671 vota ndaj Dreshajt.