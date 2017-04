Në javën e ardhshme në vendin tonë pritet të arrij zëvendës ndihmësi i Sekretarit të Shtetit, Hoyt Brian Yee. Paralajmërimin për qëndrimin e tij në Kosovë, komentuesit e zhvillimeve politike në vendin tonë e ndërlidhin me paralajmërimet për mbajtjen e seancës së Kuvendit në të cilën do të bëhet përpjekje për ta votuar Marrëveshjen për Demarkacionin me Malin e Zi. Komentuesit e zhvillimeve në vendin tonë për këtë çështje kanë deklaruar se gjatë qëndrimit në Kosovë, zëvendës ndihmësi i Sekretarit të Shtetit, Hoyt Brian Yee do të bisedoj me autoritetet e vendit për ratifikimin e Marrëveshjes për Demarkacionin me Malin e Zi.