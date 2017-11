Në Krushë të Madhe të komunës së Rahovecit me 25 Nëntor 2017 zbulohet shtatorja e veprimtarit, Ukshin Hoti

Në Krushë të Madhe të komunës së Rahovecit me 25 Nëntor 2017 për nderë të ditës së shkollës, në gjimnazin “Ukshin Hoti” do të zbulohet shtatorja e veprimtarit të shquar të çështjes kombëtare, Ukshin Hoti. Në shenjë nderimi dhe respektimi të veprës së tij, do të shfaqet edhe program kulturor artistik.