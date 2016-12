Në Kuvendin e Kosovës debatohet për murin-ndarës në pjesën veriore të Mitrovicës

Kuvendi i Kosovës sot mbanë seancë në të cilën do të debatohet për murin-ndarës murit të ndërtuar në pjesën veriore të Mitrovicës nga serbët. Debati parlamentar është inicuar nga shefi i Grupit Parlamentar të Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Pal Lekaj dhe është përkrahur nga 83 deputetë. Po sot, rreth orës 11.00, në Kuvendin e Kosovës do të mbajë fjalimin e tij vjetor, kryetari i vendit, Hashim Thaçi. Partitë opozitare, Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës dhe Nisma për Kosovën kanë paralajmëruar se do ta bojkotojnë fjalimin e tij para deputetëve në Kuvend.