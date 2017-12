Nesër në Qeveri do të paraqitet raporti i kryetarit të Komisionit Shtetëror për Shënjimin e Kufirit me Malin e Zi

Qeveria e Kosovës nesër do ta mbajë mbledhjen e radhës, ku pikë e parë e rendit të ditës do të jetë raportimi i kryetarit të Komisionit Shtetëror për Shënjimin e Kufirit me Malin e Zi, Shpejtim Bulliqi. Kryeministri Ramush Haradinaj ditë më parë ka deklaruar se kryesuesi i komisionit për shënjimin e kufirit e ka njoftuar atë se është i gatshëm me raport dhe të gjeturat e tyre.