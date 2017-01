NISMA: Mbajtja në arrest shtëpiak e Ramush Haradinajt në Francë, veprim i padrejtë

NISMA për Kosovën shpreh shqetësim në lidhje me vendimin e sotëm të autoriteteve gjyqësore franceze, ku parashihet që kryetari i AAK-së, z. Ramush Haradinaj, të mos kthehet në Kosovë, por vetëm të lirohet me kusht. NISMA për Kosovën beson fuqishëm se mbajtja e kryetarit të AAK-së, z. Ramush Haradinajt në Francë dhe ky proces kundër tij i iniciuar nga një fletë-arrest i Serbisë, është plotësisht i padrejtë, dhe si i tillë do të marrë përgjigje shumë shpejt në favor të z. Haradinaj. NISMA kërkon nga organet e drejtësisë në Francë që të përshpejtojnë procedurat dhe t’i japin fund çfarëdo mase kundër z. Ramush Haradinaj.