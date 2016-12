NISMA për Kosovën, dega në Malishevë, me rastin e festave të fundvitit fton të gjithë qytetarët e komunës së Malishevës që të marrin pjesë në tubimin, i cili do të mbahet në Shtëpinë e Kulturës “Tahir Sinani”, në Malishevë, në orën 15:00. Në këtë tubim do të merr pjesë kryetari i Nismës për Kosovën, Fatmir Limaj.