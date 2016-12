Një aeroplan ushtarak rus me 92 veta në bord është shkatërruar në ujërat e Detit të Zi

Një aeroplan ushtarak rus me 92 ushtarakë, muzikantë, reporterë dhe anëtarë të ekuipazhit në bord, në fluturim drejt Sirisë, është rrëzuar në ujërat e Detit të Zi, ka bërë të ditur Ministria ruse e Mbrojtjes. Avioni është zhdukur nga radarët vetëm dy minuta pasi ishte ngritur në fluturim nga resorit turistik i Soçit. Pjesë të ndryshme të trupit të avionit janë gjetur në ujë. Ministria e Mbrojtjes bëri të ditur se avioni ishte duke transportuar ushtarë, 64 anëtarë të ansamblit të famshëm muzikor të ushtrisë “Alexandrov”, si dhe 9 reporterë. Ai u ngrit në fluturim me destinacion bazën ushtarake Latakia në Siri, me qëllim për të festuar fitoren e Assadit dhe Vitin e Ri. Aeroplani po transportonte pasagjerët për një koncert të organizuar enkas për Vitin e Ri në bazën ushtarake ruse në Siri. Koncerti pritej të mbahej në bazën ajrore Hmeimim, pranë Latakias, nga ku Rusia ka ndërmarrë sulmet ajrore në mbështetje të qeverisë siriane, të Bashar al-Assadit, kur gjatë pesë viteve të luftimeve janë vrarë mbi 300.000 sirianë dhe dhjetë milionë janë shpërngulur nga vendi.