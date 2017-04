Nuk pritet që në të ardhmen të ketë tjetër Marrëveshje për Demarkacionin

Duke folur për çështjen e demarkacionit, njohësit e kësaj çështje kanë thënë se nuk besojnë se në të ardhmen do të ketë version tjetër për Demarkacionin. Sipas tyre, edhe nëse kjo legjislaturë nuk ia del ta ratifikoj këtë marrëveshje dhe për pasojë vendi shkon në zgjedhje të reja, edhe legjislatura e re e dal nga zgjedhjet e parakohshme do ta ketë të njëjtin version të demarkacionit për ta votuar. Njohësit e kësaj çështje kanë thënë se nëse kjo legjislaturë nuk do t’ia dal ta ratifikoj Demarkacionin me Malin e Zi, atëherë as Qeveria e ardhshme e as Kuvendi i ardhshëm nuk do të mund ta ratifikojnë këtë marrëveshje.