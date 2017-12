OVL e UÇK-së nuk është kundër Gjykatës Speciale por mendon se ajo është e njëanshme (!)

Kryetari i Organizatës së Veteranëve të Luftës të Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës, Hysni Gucati tha se Gjykata Speciale është e njëanshme, sepse sipas tij, ajo duhet të merret me të gjithë ata që kanë bërë krime në luftë, duke i përfshirë edhe serbët. “Organizatat e dala nga lufta kanë marrë vendim që të bëjnë një peticion kundër Gjykatës Speciale që e kanë votuar deputetët e Kosovës, me nr. 05/L0553. Ne nuk jemi kundër Gjykatës Speciale, por mendojmë se ajo është e njëanshme”, tha ai. Peticioni fillon më së largu këtë të premte, dhe sipas Gucatit, me 10 mijë nënshkrimet e tubuara do të arrijnë të rikthejnë për shqyrtim këtë çështje në Kuvend. Ndërsa nënkryetari i OVL-së të UÇK-së, Nasim Haradinaj, tha se me aprovimin e Gjykatës Speciale në Kuvendin e Kosovës duhet të ndjehen të turpëruar të gjithë ata që e votuan. Sipas tij me këtë është shkelur e drejta njerëzore.