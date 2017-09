PDK-ja do të caktoj sot emrat e ministrave të saj

Partia Demokratike e Kosovës do t’i caktoj sot emrat e ministrave të saj në Qeverinë e re e cila do të udhëhiqet nga lideri i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Ramush Haradinaj. Njoftohet se ministrat e Partisë Demokratike të Kosovës do të jenë:

Abelard Tahiri-Ministër i Integrimeve dhe Diasporës

Agron Mustafa- Ministër i Financave

Besim Beqaj- Ministër i Shëndetësisë

Rexhep Hoti – Ministër i Kulturës Rinisë dhe Sporteve

Dhurata Hoxha – Ministre e Drejtësisë

Uran Ismajli – Ministër i Inovacionit